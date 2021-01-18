Support Local Journalism

Subscribe

LEAGUE STANDINGS

Beginning 2nd Half

1. Jolara Lanes

2. SRS

3. Henning’s Salvage

4. Studebaker’s Pizza

5. Krafty Kottage

6. Ireland Bank

HIGH SCRATCH GAME

Callie Sims 210

Laurie Sims 191

Abby Pugmire 189

HIGH SCRATCH SERIES

Callie Sims 526

Laurie Sims 504

JoAnn Parker 451

HIGH HANDICAP GAME

Abby Pugmire 265

Megan Hennings 248

Callie Sims 246

HIGH HANDICAP SERIES

Abby Pugmire 648

Marla Christensen 642

Megan Hennings 640

SPLITS CONVERTED

Sheri Kemp 6-7-10 JoAnn Parker 3-10, 3-10, 3-10

BOWLER OF THE WEEK

Abby Pugmire 648

GAMES 175 AND OVER

Callie Sims 210

Laurie Sims 191

Abby Pugmire 189

Sherri Bunn 185

Megan Hennings 179

Tags

Please be aware that Cache Valley Publishing does not endorse, and is not responsible for alleged employment offers in the comments.