LEAGUE STANDINGS
Beginning 2nd Half
1. Jolara Lanes
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2. SRS
3. Henning’s Salvage
4. Studebaker’s Pizza
5. Krafty Kottage
6. Ireland Bank
HIGH SCRATCH GAME
Callie Sims 210
Laurie Sims 191
Abby Pugmire 189
HIGH SCRATCH SERIES
Callie Sims 526
Laurie Sims 504
JoAnn Parker 451
HIGH HANDICAP GAME
Abby Pugmire 265
Megan Hennings 248
Callie Sims 246
HIGH HANDICAP SERIES
Abby Pugmire 648
Marla Christensen 642
Megan Hennings 640
SPLITS CONVERTED
Sheri Kemp 6-7-10 JoAnn Parker 3-10, 3-10, 3-10
BOWLER OF THE WEEK
Abby Pugmire 648
GAMES 175 AND OVER
Callie Sims 210
Laurie Sims 191
Abby Pugmire 189
Sherri Bunn 185
Megan Hennings 179