LEAGUE STANDINGS

1. Hennings Salvage

2. Ireland Bank

3. Studebaker’s Pizza

4. Jolara Lanes

5. SRS

6. The 4 Beaches

HIGH SCRATCH GAME

Ronda Lutz 193

Sandy Hansen 183

Jackie Parslow 181

HIGH SCRATCH SERIES

Marla Christensen 491

Jackie Parslow 486

Sandy Hansen & Korey Young 481

HIGH HANDICAP GAME

Ronda Lutz 253

Sandy Hansen 251

Tiffany Valentine 240

HIGH HANDICAP SERIES

Sandy Hansen 685

Jannelle Jensen 660

Marla Christensen 656

SPLITS CONVERTED

Marla Christensen 2-7 & 5-7

BOWLER OF THE WEEK

Sandy Hansen 685

GAMES 175 AND OVER

Ronda Lutz 193

Sandy Hansen 183

Jackie Parslow 181

Teresa Singleton 178

JoAnn Parker 175

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