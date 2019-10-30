LEAGUE STANDINGS
1. Hennings Salvage
2. Ireland Bank
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3. Studebaker’s Pizza
4. Jolara Lanes
5. SRS
6. The 4 Beaches
HIGH SCRATCH GAME
Ronda Lutz 193
Sandy Hansen 183
Jackie Parslow 181
HIGH SCRATCH SERIES
Marla Christensen 491
Jackie Parslow 486
Sandy Hansen & Korey Young 481
HIGH HANDICAP GAME
Ronda Lutz 253
Sandy Hansen 251
Tiffany Valentine 240
HIGH HANDICAP SERIES
Sandy Hansen 685
Jannelle Jensen 660
Marla Christensen 656
SPLITS CONVERTED
Marla Christensen 2-7 & 5-7
BOWLER OF THE WEEK
Sandy Hansen 685
GAMES 175 AND OVER
Ronda Lutz 193
Sandy Hansen 183
Jackie Parslow 181
Teresa Singleton 178
JoAnn Parker 175