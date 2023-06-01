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 By Instructure, Canvas, Duke University, Instructure; Canvas

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All Top-Ten US Universities Now Use Instructure's Canvas LMS

SALT LAKE CITY, June 1, 2023 /PRNewswire/ -- Instructure, the maker of Canvas, announces that Duke University selected Canvas LMS to power innovative instruction and learning experiences across its learning institution. The decision represents a significant investment in the entire Instructure Learning Platform, with implementations of Canvas LMS, Impact, Canvas Studio and Canvas Credentials to transform teaching and learning at the university. With this deeper partnership with Duke, all of the top ten universities in the United States now use Canvas LMS.


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