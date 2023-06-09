Sport Fishing Championship (PRNewsfoto/Sport Fishing Championship)

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 By Sport Fishing Championship, Salt Life

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DALLAS, June 9, 2023 /PRNewswire/ -- Sport Fishing Championship (SFC) the governing body of saltwater tournament fishing, announced it has signed an unprecedented 10-year extension with founding partner Salt Life®, the performance and lifestyle brand. Salt Life has been a day-one partner with the SFC as its official apparel and sunglasses supplier.


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